Lazio, quanti pericoli dalle fasce: dominio su cross e calci d'angolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nessuno come la Lazio. Sulle azioni che arrivano dalle fasce la formazione di Baroni in campionato non ha eguali. Da una parte Nuno Tavares, dall'altra Lazzari: sono loro due le armi in più dei biancocelesti che arrivano spesso in fondo per servire i compagni in area di rigore. Attualmente sono 29 i tiri nello specchio, solo Milan e Fiorentina ne hanno tentati di più (31).

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio domina anche e soprattutto a livello di cross: è la squadra che fin qui ne ha effettuati di più su azione, ben 101. E sui piazzati non è da meno con 43 calci d'angolo battuti che hanno portato a un solo gol (Castellanos contro il Verona). Su punizione, invece, c'è da registrare la rete di Gila contro la Fiorentina.