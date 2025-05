Lazio, quanti tiri a vuoto: il dato che inchioda l'attacco

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il campionato della Lazio si è concluso nel peggiore dei modi. La pesante sconfitta dell'Olimpico contro il Lecce ha negato ai biancocelesti l'accesso all'Europa, evidenziando ancora una volta un trend casalingo disastroso nel 2025. Se la difesa è apparse gravemente colpevole sull'occasione del gol e non solo, l'attacco di Baroni si è dimostrato inconsistente, dimostrando ancora una volta grandi difficoltà nell'andare a rete.

Contro i salentini, la Lazio ha tentato ben 26 tiri, di cui solo 7 nello specchio della porta. Come riferito dal Corriere dello Sport, la squadra biancoceleste non faceva registrare così tante conclusioni in una partita di Serie A terminata senza reti all'attivo dal 28 gennaio 2017, quando perse 0-1 contro il Chievo.

