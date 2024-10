Lazio, quattro gare per la scalata: ma attenzione alle trappole

RASSEGNA STAMPA - Genoa, Como, Cagliari e Monza. Queste le prossime avversarie della Lazio in campionato, tutte squadre in difficoltà, ma quante volte ci è caduta la Lazio nel corso degli anni? Baroni sta provando a porre rimedio a vecchi difetti e questo sarà il prossimo da correggere. Le prossime sfide possono essere una trappola, ma, come spiega il Corriere dello Sport, anche una super occasione per tentare la scalata in classifica. Prima della sfida contro la Juventus, i biancocelesti erano terzi e ora sono scivolati al nono posto: la classifica è veramente corta e un passo falso può lasciare parecchio indietro, ma allo stesso tempo una vittoria può dare uno slancio non indifferente. Figuriamoci, magari, quattro risultati utili consecutivi.

La Lazio si trova ad appena tre punti da Udinese, Atalanta e Juve (che deve ancora sfidare l'Inter), che occupano rispettivamente il quinto, il quarto e il terzo posto. Una vittoria contro il Genoa permetterebbe alla squadra di Baroni di fare un bel balzo in avanti. Dopodiché giovedì 31 ottobre ci sarà il Como fuori casa, poi il Cagliari a Roma lunedì 4 novembre e poi il Monza il 10 novembre in trasferta. In palio ci sono 12 punti, ne servono il più possibile.