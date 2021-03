Lazio, Radu record a un passo: a Udine 401 presenze come Favalli

Tredici anni con l'aquila sul petto. La storia di Stefan Radu inizia da molto lontano e precisamente dal 30 gennaio del 2008. Da quel giorno il romeno è diventato pilastro di tante Lazio che si sono succedute così come gli allenatori da Delio Rossi a Simone Inzaghi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nella gara di mercoledì contro il Bayern Monaco Radu ha raggiunto l'importante obiettivo delle 400 presenze e domenica a Udine acciufferà anche Beppe Favalli a quota 401. Il record è destinato ad essere suo e chissà che non possa rimpinguarlo anche nella prossima stagione: il suo contratto è in scadenza ma con la conferma di Inzaghi potrebbe rinnovare ancora per un altro anno. Radu è l'unico acquisto ancora presente dell'ex ds Sabatini, ora al Bologna, e per ora un sostituto all'altezza non è ancora stato trovato.

