Lazio, Rambaudi: "Il quarto posto sarebbe uno Scudetto. E in Europa League..."

RASSEGNA STAMPA - L'Europa League chiama. La Lazio è attesa dalla gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen, in cui si ripartirà dall'1-2 dell'andata firmato Isaksen. "I quarti valorizzerebbero il percorso che sta facendo", ha detto l'ex centravanti Roberto Rambaudi ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Secondo lui vincere la prima fase a eliminazione diretta darebbe più certezze ai biancocelesti, che "hanno l'obbligo di migliorare di migliorare di gara in gara". E solo in semifinale si potrà pensare alla finale, per lui. Ora è ancora presto.

La Lazio in questo momento si sta dimostrando squadra, secondo Rambaudi: "Nelle difficoltà fa partite serie. Rischia e concede poco", ha spiegato. E le assenze si fanno sentire, come quella del Taty Castellanos, di Nuno Tavares e di Rovella, che per l'opinionista "nel suo ruolo è il numero uno in Italia". E in campionato? "Arrivare fra le prima quattro per la Lazio sarebbe uno Scudetto", ha sentenziato Rambaudi. Ma per lui anche se la squadra di Baroni lotterà fino all'ultima giornata, avrà fatto un capolavoro.