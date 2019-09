Lazio, raramente ne sbagli 3 su 3: il dato è incoraggiante

Quando tira aria di crisi, quasi sempre ci si aggrappa alle statistiche per trovare nei numeri una via d'uscita. Vale per i calciatori, come Immobile, così come per l'intera squadra. E questo dato, riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, fa ben sperare. La Lazio di Inzaghi raramente ha steccato 3 partite su 3. Il bilancio, dopo due gare senza successi, è di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle 12 occasioni in cui i biancocelesti avevano l'obbligo di risollevarsi. Non male. Ciò significa che il mister piacentino sa toccare le corde giuste dei suoi ragazzi, spingerli alla reazione. Solo nella scorsa stagione ben 4 volte su 5 è arrivata la vittoria, fa eccezione lo sfortunato trittico di partite tra Siviglia (doppia sconfitta sia in casa che fuori) e Genoa (2-1 maledetto a Marassi), nel periodo di maggiore difficoltà della rosa anche sul piano degli infortuni. Quindi la statistica viene incontro alla Lazio, stasera contro il Parma l'obiettivo è dare continuità a questo trend positivo.

LAZIO - PARMA, IL PRECEDENTE

LAZIO - PARMA, VINCERE PER RICONQUISTARE I TIFOSI

TORNA ALLA HOMEPAGE