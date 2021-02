Lazio, riecco de Vrij: altro scontro pericoloso con Immobile

Domenica sera sarà ancora una volta Inter contro Lazio, de Vrij contro il suo passato e il suo ex compagno di squadra Immobile. Il difensore olandese non ha lasciato un bel ricordo nella Capitale ed è stato fischiato dalla tifoseria biancoceleste negli incontri precedenti. La cessione a parametro zero e quel 20 maggio 2018 non sono andati giù alla sua ex tifoseria che ormai lo ha etichettato come traditore. In quel Lazio-Inter di tre anni fa valido per un posto in Champions League, il difensore olandese, praticamente già un calciatore nerazzurro, stese Icardi in area a 10 minuti dalla fine con un intervento scellerato dando il via alla rimonta degli uomini di Spalletti. Il fiume di polemiche che ha travolto il numero 6 di Conte e qualche guaio fisico lo hanno costretto a saltare i primi 3 impegni da avversario contro la Lazio. La prima volta di de Vrij contro il suo passato risale allo scorso anno. Prima la vittoria a San Siro, poi la sconfitta all'Olimpico con Immobile (su rigore provocato proprio dal'olandese) e Milinkovic) che ribaltarono il vantaggio di Young. Dopo l'1-1 dell'andata, de Vrij torna ad affrontare i suoi ex colori. Si troverà di fronte il suo ex amico e compagno Immobile, ma sarà anche una sfida tra leader difensivi che lo metterà a confronto con Acerbi che, a Roma, lo ha sostituito come meglio non si poteva.