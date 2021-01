Lazio - Roma, è un derby Nazionale: Mancini si gode i suoi gioielli

Quando l’11 giugno è prevista la gara inaugurale dell'Europeo, per la prima volta itinerante, con gli azzurri che affronteranno la Turchia, i progonisti di Lazio e Roma potrebbero essere molti. Ecco perché il derby di domani è anche un derby Nazionale, col ct Mancini - che siederà in tribuna - pronto a godersi i suoi gioielli. Sono nove i giocatori giallorossi e biancocelesti chiamati nell’era Mancini, di cui solo Mirante non è mai sceso in campo. Acerbi è diventato il perno della difesa, Pellegrini e Immobile sono gli intoccabili, Spinazzola è diventato il fluidificante titolare a sinistra, Lazzari spera in una chiamata. Mancini punta forte sugli interpreti del derby, per la Lazio sono già sicuri Immobile e Acerbi, per la Roma Spinazzola. Se non si fosse infortunato, anche Zaniolo sarebbe entrato nella lista. Ma in questo derby le scelte di qualità non mancano certo.

