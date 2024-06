Lazio, Romagnoli non è in bilico: con Baroni sarà al centro del progetto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si è calmata la tempesta intorno ad Alessio Romagnoli. Con l'addio di Igor Tudor, il futuro del numero 13 non è più in bilico, anzi. Il cambio tattico con il passaggio alla difesa a tre l'aveva penalizzato, mettendo anche in dubbio la sua posizione all'interno della squadra. L'arrivo di Baroni, però, lo rimetterà a suo agio nella difesa biancoceleste.

È un ambiente diverso, con più stimoli e meno ostacoli, come scrive Il Corriere dello Sport. Romagnoli adesso avrà una spinta in più nel ritiro di Auronzo di Cadore per lavorare con la stessa passione di sempre e dare il massimo per la squadra del suo cuore. Nei suoi programmi la Lazio è sempre stata al primo posto: adesso dovrà conquistare Baroni per diventare il leader della nuova difesa.

Ha saltato solo due gare per scelta tecnica durante la sua prima stagione, poi è rimasto fermo solo quando era squalificato o infortunato. Romagnoli è già arrivato a quota 81 presenze con la maglia della Lazio, la seconda più indossata della sua carriera. Adesso a quasi 30 anni, e con un contratto fino a giugno 2027, lo aspetta una nuova stagione in cui proverà di nuovo a imporsi con l'aquila sul petto. La certezza rimane la sua permanenza e il suo amore per i colori biancocelesti, che non è mai cambiato.