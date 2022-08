Lazio, Romagnoli pronto al debutto contro il Bologna del "suo" Mihajlovic

Sarà una domenica speciale quella del 14 agosto per Alessio Romagnoli. Il difensore scenderà in campo all'Olimpico per la prima gara della stagione contro il Bologna, con la 13 di Alessandro Nesta sulle spalle e con Sinisa Mihajlovic come avversario in panchina. Per lui il tecnico serbo, ed ex giocatore della Lazio, è stato un punto di riferimento.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è grazie a Mihajlovic se Romagnoli è arrivato oggi fin qui: fu lui infatti a convincere Berlusconi a portarlo al Milan dopo un'ottima stagione disputata con la maglia della Sampdoria. Una vera e propria opera di convincimento quella che fece il serbo con l'ex presidente rossonero no convinto di voler spendere 25 milioni per un giovane di prospettiva. Alla fine l'operazione si fece e il resto è storia: Romagnolo è stato capitano del Milan che ha lasciato nel modo più bello, da campione d'Italia.

Adesso per il difensore inizia un nuovo ciclo con Maurizio Sarri, con la Lazio, con la sua squadra del cuore che non ha mai nascosto di tifare. Domenica sarà un turbinio di emozioni sotto la Curva Nord gremita, davanti al suo maestro Sinisa.