Lazio, Rossi: "Va ringiovanita la rosa. Luis Alberto? Se vuole andare, vada"

Le strategie di mercato della Lazio si stanno delineando, la volontà sembra essere quella di mettere a disposizione di Inzaghi una rosa affidabile, che gli permetta di avere delle alternative ma anche che sia più giovane. Proprio su questo punto, come riporta la Gazzetta dello Sport nell'intervista a opera di Elmar Bergonzini, è intervenuto l'ex tecnico della Lazio Delio Rossi: "Molti, forse troppi dei giocatori principali sono avanti con gli anni. Penso a Parolo, Lulic, Radu e Leiva. Bisogna abbassare l'età media per dare alla Lazio più vivacità. E poi non bisogna trattenere i giocatori che vogliono andare via, l'esperienza mi dice che è controproducente. Se Luis Alberto vuole essere ceduto, vada. Sicuramente è più deciso di Milinkovic, che dà più soluzioni offensive".