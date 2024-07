Lazio, Rovella al centro del progetto: ora il salto di qualità con Baroni

RASSEGNA STAMPA - Ultimo anno di prestito, poi Nicolò Rovella sarà ufficialmente tutto della Lazio. Il riscatto è fissato a 17 milioni di euro, la società biancoceleste potrà pagarlo in tre anni. Ora il centrocampista dovrà dimostrare di valere l'investimento fatto confermando le prime buone impressioni dello scorso anno. Maurizio Sarri l'aveva subito inserito in campo al posto di Cataldi: hanno convinto il suo dinamismo e le sue qualità in interdizione.

Poi l'ha frenato la pubalgia che l'ha tenuto fuori per diverso tempo. Con Tudor, da marzo in poi, ha giocato dall'inizio solo le ultime due partite della stagione. Adesso però agli ordini di Baroni ha una grande opportunità per prendersi la Lazio. In ritiro è stato utilizzato sia come play che come mediano a due davanti la difesa. La società stravede per lui, come aveva confessato tempo fa il diesse Fabiani. Lo stesso vale per l'allenatore: è senza dubbio al centro del progetto.

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, ci sono tutte le condizioni per far sì che questa sia la stagione del suo salto di qualità definitivo. Rovella, dal canto suo, ha già dato piena disponibilità sposando il mondo Lazio e creando un grande feeling con i tifosi. Adesso non resta che trasformare tutto questo in prestazioni di livello in campo. È sulla buona strada per diventare leader assoluto e trascinatore della squadra.