Lazio, Rovella ricarica le energie: ora è pronto per lo sprint finale

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è uno degli insostituibili di Baroni ed è rimasto in panchina nella seconda partita della Nazionale contro la Germania. Spalletti lo ha impiegato nella sfida di andata e l'ha lasciato riposare nel ritorno, ma per il centrocampista della Lazio non è stato tempo perso. Al contrario, è stata un'opportunità per ricaricare le energie dopo settimane intense e tornare a Formello più pronto che mai, in vista di un momento cruciale della stagione biancoceleste.

Ad attenderlo c'è un calendario fitto di sfide decisive: Torino, Atalanta, il derby con la Roma e il ritorno all'Olimpico contro il Bodø/Glimt. Come ricorda il Corriere dello Sport, Rovella dovrà saltare l’andata in Norvegia per squalifica, un’assenza forzata che potrebbe trasformarsi in un’occasione per prepararsi al meglio agli altri impegni. Dopo un periodo di alti e bassi, segnato anche da un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare due partite prima della sosta, ora la squadra ha bisogno di lui al massimo della forma.

Baroni lo sa bene: quando Rovella è al top, la Lazio gira. Sono in arrivo quattro match fondamentali per la corsa Champions e il cammino europeo, per affrontarli serve un centrocampo solido e lucido, con il numero 6 al meglio della forma.