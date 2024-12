Lazio, Ruben Sosa: "Questa squadra lotta per lo Scudetto! E stasera..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La partita tra Lazio e Inter è una sfida che fa sempre riaffiorare dolci ricordi da entrambe le parti. Memorie di sfide passate, di imprese storiche e serate amare ma, in qualche modo, anche di idoli in comune che hanno indossato entrambe le casacche. Solo in campo oggi ce ne seranno due tra Simone Inzaghi e Stefan De Vrij, non potendo considerare Francesco Acerbi che resterà a Milano per dei problemi muscolari. Se si scava nel passato, però, se ne trovano molti altri tra i quali sbuca anche l'ex attaccante degli anni '80 Ruben Sosa. In occasione del match di questa sera, in programma all'Olimpico alle 20.45, Sosa è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per dire la sua su entrambe le squadre, partendo proprio dalla Lazio.

LA LAZIO - "La Lazio è davvero una squadra molto forte. Mi stanno piacendo tantissimo e meritano di stare in alto. Giocano un grande calcio e l’hanno dimostrato, dominando pure tutte le gare in Europa League. Dove può arrivare? Credo abbia le possibilità di lottare per lo scudetto e provare a vincere un trofeo, visto che anche in Coppa Italia sono partiti forte eliminando il Napoli". Da Sudamericano Ruben Sosa ha detto la sua anche sul Taty Castellanos dicendo che, secondo lui, ha le potenzialità per diventare un grande attaccante, vista la capacità di vedere la porta e giocare con i compagni. Tanti i complimenti anche per Marco Baroni e per il suo impatto sulla Lazio, ma soprattutto per la capacità di valorizzare l'intera rosa.

SULLA PARTITA - Una battuta Ruben Sosa la fa anche sulla patita di questa sera, all'Olimpico, una sfida in cui vede come protagonisti il centrocampo dell'Inter, con Barella, Clahanoglu e Mkhitharyan, dotati di grande tecnica e corsa, mentre nella Lazio: "Dico Zaccagni. Da capitano è cresciuto ulteriormente. Ha grande talento ed è bravissimo sia a inserirsi in zona-gol sia nel servire i compagni".