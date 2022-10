Lazio, sale già la febbre derby. La situazione sui biglietti venduti per Graz e Firenze

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un mese e un giorno, poi sarà derby. L'attesa per la sfida più attesa della Capitale è già iniziata e come ricorda la rassegna di Radiosei, la prelazione per gli abbonati biancocelesti è già iniziata lunedì 3 ottobre e a disposizione dei laziali c'è ovviamente tutto il settore nord dell'Olimpico, con l'aggiunta della Tribuna Monte Mario. Oggi si attende la comunicazione con i primi dati ufficiali, ma ovviamente si prevede il tutto esaurito.

Numeri importanti anche per quanto riguarda le trasferte in Austria e a Firenze. Per il match di Europa League saranno 925 i laziali che affolleranno il settore ospiti, mentre al Franchi i biglietti venduti sono 1800, registrando di fatto il tutto esaurito.