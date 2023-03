Lazio, salvate il Sergente! Milinkovic capitano nel derby. E l'agente arriva a Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Bisogna salvare il Sergente Milinkovic, mai così vulnerabile. Ad Alkmaar s'è fatto disarcionare di nuovo, perdendo il pallone che ha prodotto il pareggio degli olandesi. Vorrebbe continuare a spaccare il mondo per la Lazio, è rimasto senz'armi. Per dargli conforto e spingerlo verso un grande derby è in arrivo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il suo manager Kezman, un amico prima che un agente. È un riferimento costante, lo sarà ancora di più in queste ore. Kezman vedrà la sfida di domani, rimarrà a Roma per qualche giorno, starà vicino a Sergej. L'occasione potrebbe anche essere utile per incontrare Lotito - l'ultimo vertice è di fine gennaio. In quel caso non si parlò di rinnovo, non se ne parlerà questa volta. L'intenzione del calciatore è ormai conosciuta: vale sempre la promessa fatta dal suo staff a Lotito, non partire a zero. Ma per far sì che si avveri è necessario che il presidente accetti le offerte che potrebbero arrivare dalla Premer. L'agente proverà a portare proposte da 40 milioni, il rischio è che si attestino sui 30.

Oggi come oggi, tuttavia, conta una sola cosa, recuperare Milinkovic per il finale della stagione, a partire dal derby. Con l'assenza di Immobile lo vivrà da capitano. Che magari il titolo di caposquadra possa avere un effetto rigenerante? "La Partita" e la corsa Champions sono due obiettivi centrabili, non possono essere falliti. Sarri, e tutti i tifosi biancocelesti, sperano di veder riapparire d'incanto il vero Milinkovic. Il pre e il post Mondiale l'hanno stravolto, è stato alle prese con guai fisici, gli errori si sono moltiplicati e diventati pesanti. Non c'è altro modo per spingerlo alla riscossa, non sovraccaricarlo di pressioni. Facile a dirsi, complicato farlo quando si tratta del giocatore di maggior qualità in casa Lazio. Sarri l'ha fatto giocare ad Alkmaar, preferendolo a Luis Alberto. Per il derby ci si attende un altro Sergente, che poi sarà chiamato a partecipare alle due sfide, valide per la qualificazione agli Europei del 2024, con la sua Serbia.

