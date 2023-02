Lazio - Sampdoria, cuore Stankovic: omaggio a Mihajlovic prima del match

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Per Dejan Stankovic quella tra Lazio e Sampdoria non può essere una gara come le altre. Il tecnico dei blucerchiati è diventato grande con l'aquila sul petto e da calciatore ha vinto tanti trofei, compreso lo scudetto del 2000. Oggi per il mister ci sarà anche l'occasione di fare una cosa a cui tiene particolarmente: Stankovic, infatti, andrà a salutare Sinisa Mihajlovic scomparso prematuramente a soli 53 anni il 16 dicembre 2022. Il rapporto tra i due è sempre stato speciale fin dall'arrivo di Deki alla Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico dei liguri andrà a fare un preghiera sulla tomba di “suo fratello” come amava chiamare Sinisa. Insieme a Stankovic ci saranno i familiari dell'ex mister del Bologna.

