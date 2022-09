Lazio, Sarri costretto alla tribuna: ora tocca a Martusciello

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il giudice sportivo ha fatto la sua scelta, Sarri finirà in tribuna. Squalificato e diffidato, a Cremona il giallo rimediato ha portato al suo stop di almeno un turno. A bordocampo con lo Spezia ci sarà Martusciello, Mau assisterà da lontano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per il tecnico è record: 5 ammonizioni accumulate dopo 7 giornate di campionato. Gli arbitri con lui non sono mai stati magnanimi e se è per questo non lo sono stati nemmeno con i giocatori. A seguito del match contro il Verona ha spiegato l'accaduto, aggiungendo di essere consapevole che "non sarà l'ultima". Squadra in mano a Martusciello e piena fiducia in lui: ha già sostituito Sarri più volte sulla panchina della Juventus (le ha vinte tutte), si sono lasciati a Napoli e al Chelsea e poi ritrovati alla Lazio. Oggi il ritorno della squadra a Formello dopo due giorni di riposo. Vietati, assolutamente, cali di tensione.