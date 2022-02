Lazio, Sarri mette nel mirino il Milan: cerca la terza vittoria in Coppa Italia

RASSEGNA STAMPA – Domani alle 21 San Siro accenderà le luci che saranno puntate tutte sulla sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Si giocano i quarti di finale, l’eliminazione diretta mette la giusta pressione alle due squadre. Da una parte c’è Pioli che insegue un trofeo, che ancora non ha vinto, e non ha alcuna intenzione di starsene fermo a guardare; dall’altra c’è Sarri che cercherà di replicare quanto fatto dai suoi predecessori. La Lazio tiene a questo trofeo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dal 2009 ha partecipato a cinque finali vincendone tre. I precedenti sorridono alla Lazio che ha incontrato i rossoneri anche in passato, una volta nel 2015 quando il Milan era guidato da Pippo Inzaghi e la seconda volta nel 2019 quando alla guida dei diavoli c’era Gattuso. Sarri cercherà di mantenere invariato il trend, una vittoria sarebbe un ulteriore segnale positivo e una nuova conferma del buon lavoro che sta facendo. La Coppa Italia è il primo obiettivo di questa stagione e i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di mancarlo.

