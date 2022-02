Lazio, Luis Alberto si riprende il centrocampo: a Firenze la svolta

RASSEGNA STAMPA – Al Franchi la Lazio ha fatto uno show, gli uomini di Sarri hanno brillato come lui avrebbe voluto e hanno dimostrato che pian piano il “sarrismo” sta diventando parte di loro. Tra chi ha fatto la differenza c’è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo ha avuto un inizio un po’ difficoltoso con il nuovo tecnico ma niente che non si potesse recuperare, è bastato un po’ di tempo e qualche parola giusta affinché tutto trovasse il giusto equilibrio. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Firenze è la prova che quell’equilibrio, finalmente, è stato trovato anche in campo tra Luis Alberto e Milinkovic. Il Mago dall’inizio dell’anno è stato impiegato a piccole dosi, il tecnico toscano cercava il modo per far coesistere i due talenti. C’è voluto del tempo ma il risultato è che se il baricentro si abbassa e la squadra resta corta e compatta, i due possono giocare insieme e far godere chiunque li osservi. Luis Alberto potrebbe essere l’arma vincente anche a Milano, anche se il fatto di giocare con frequenza potrebbe far riflettere Sarri sul ballottaggio con Basic. L’ultima volta che si sono affrontante era in campionato, i rossoneri hanno dominato i biancocelesti ma da quella gara ad oggi diverse cose sono cambiate. La Lazio è cresciuta e ha fatto passi in avanti. Qualunque sarà la decisione del mister Luis Alberto saprà farsi trovare pronto, in passato ha già segnato due volte al Milan: una all’Olimpico e l’altra a San Siro.

