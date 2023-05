Lazio, Sarri pensa già al mercato. Lotito replica: "Prima il secondo posto". Il colloquio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente conferenza oggi. Sarri tornerà a parlare di più a fine campionato. Spalancherà la bocca solamente a risultato acquisito e quando avrà più chiaro il quadro del suo futuro e del progetto della Lazio. La scorsa settimana aveva avuto un breve confronto con Lotito, l'altro ieri il presidente è tornato a Formello. E dopo aver ribadito alla squadra l'importanza di chiudere "al secondo posto a ogni costo", si è intrattenuto con lo staff tecnico. Finalmente, si è toccato il discorso mercato. "Ma con chi dobbiamo interfacciarci?", la domanda dell'allenatore. "Con me ovviamente", la replica del patron. Che poi ha proseguito, riporta Il Messaggero: "Dobbiamo arrivare secondi e poi inizieremo a fare sul serio". "Ora ti entrano 80 milioni", la battuta del tecnico. "Sì, ma ne ho già spesi 200", ha risposta, altrettanto scherzosa, di Lotito. Assente di nuovo Tare all'incontro, ulteriore indizio della separazione in atto, con il ds pronto a fare un passo indietro per lasciar spazio al nuovo ciclo. Dopo la gara contro la Cremonese è in programma un nuovo colloquio tra Sarri e il presidente: in casa Lazio, per utilizzare le parole del patron, con la Champions acquisita, si vuole fare sul serio.

TORNA ALLA HOMEPAGE