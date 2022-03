Lazio, Sarri ritrova cinque pedine: è l'ora della svolta

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "La più grande soddisfazione è che allenando questa squadra io mi diverto, mi dà gusto. E' stato un percorso lungo e difficile, il modo di fare la fase difensiva e giocare era diverso, il tentativo di arrivarci ce l’hanno avuto, questo è un gruppo che mi dà gusto allenare e piano piano sta venendo fuori il risultato”. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri al termine del match contro il Cagliari. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ciò che il Comandante ha ritrovato aldilà dei risultati è lo spogliatoio. Nelle ultime uscite sono davvero pochi i black out, la società ha cercato di lavorare al meglio sulla sfera mentale e psicologica, spesso era quella che mandava in tilt l'intera Lazio. Tra coloro che sono rinati c'è Luis Alberto che ha ritrovato la chiave di divertimento nel giocare, nell'ultimo periodo gli era mancato solo il gol ma contro il Cagliari si è riscattato. La reattività e i riflessi di Strakosha hanno dato più tranquillità e affidabilità tra i pali: con lui cinque clean sheet. Prima dell'infortunio, Maurizio Sarri aveva ritrovato anche un buon Lazzari mentre negli ultimi giorni anche Radu e Leiva si sono dimostrati delle armi in più nella fase difensiva. Se la Lazio dovesse continuare così, quel tanto divertimento sottolineato da Sarri sarà letale per le prossime sfide.