Lazio, Sarri vuole solo qualità: con il Milan squadra offensiva

RASSEGNA STAMPA - Domenica la Lazio sarà a San Siro. Le cinque stelle non sono pericolose ad avviso di Sarri. Ha inanellato due vittorie, adesso sogna di espugnare Milano.Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la rosa biancoceleste anti-Milan non dovrebbe cambiare dal centrocampo in su, il mister vuole riproporre la Lazio ultraoffensiva. Questo significa che giocherebbero da interni di centrocampo Milinkovic e Luis Alberto più il tridente Felipe-Ciro-Pedro. Con questo fortino sceso in campo contro lo Spezia, Sarri ha notato miglioramenti, soprattutto nella continuità di palleggio e di aggressione. Elementi mancati nel secondo tempo del Castellani, infatti la rosa biancoceleste contro i liguri ha alzato il baricentro di 3 metri nella fase di possesso palla schiacciandoli. Non sono diventati ancora automatismi ma l'impronta sarriana si inizia a intravedere. I gioiellini di Sarri hanno travolto lo Spezia prima della sosta e non hanno paura di presentarsi adesso a Milano. Mau ha abbracciato Basic e sarà l'alternativa al Mago come mezz'ala sinistra. Prima ancora aveva sperimentato Akpa Akpro a Empoli, con scarsi risultati. Non ha molte scelte e la conferma delle cinque stelle contro i diavoli di Pioli non deve passare come una mossa obbligata. Il Comandante ritroverà la squadra oggi pomeriggio a Formello. I Nazionali li rivedrà giovedì al completo. Ci sarà poco tempo per preparare la trasferta di San Siro: sarà un vero banco di prova.

Immobile e le critiche in Nazionale: è Sarri l’alleato

Caicedo: "Lazio la mia avventura più importante. Scudetto? Senza Covid lo avremmo vinto!"

TORNA ALL'HOME PAGE