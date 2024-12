Lazio, segnali da Tchoauna: arriva la chance in Coppa Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Arrivano segnali positivi da Loum Tchaouna, entrato a Parma senza paura e con la sola voglia di contribuire a ribaltare il risultato. Ha tirato quattro volte, di cui due nella porta, in trenta minuti di gioco: come riporta il Corriere dello Sport, è lo stesso numero di conclusioni messe insieme da Castellanos in 102 minuti (compresi i recuperi).

Ad ora è arrivata una sola rete con la maglia della Lazio, il 31 ottobre nel 5-1 al Como. Un gol fuori casa, a dimostrazione che lontano dalle mura amiche Tchaouna sembra essere un altro giocatore rispetto a quando scende in campo all'Olimpico, forse per la troppa pressione o aspettative. Adesso però è il momento di fare un passo in avanti e il francese si sente pronto a compierlo.

Ha bisogno di sbloccarsi e lasciarsi andare come aveva fatto con la Salernitana, alla sua prima esperienza in Serie A. Con la maglia granata ha segnato quattro reti, di cui una proprio alla Lazio e altre due in Coppa Italia. Nella competizione adesso si affronterà il Napoli e il francese sarà schierato dal primo minuto: un palcoscenico diverso può essere l'occasione giusta per rilanciarsi.