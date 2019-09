Lazio, serve più concretezza: il parere di Orsi e D'Amico

La Lazio subisce la terza sconfitta stagionale, la seconda in campionato. Non si può parlare di crisi, ma sicuramente di un primo campanello d'allarme. L'ex portiere biancoceleste, Nando Orsi, ha fatto una disamina del momento della squadra, spiegando che alla Lazio manca sempre quel qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi prefissati. Una problematica che va ricercata nelle scelte di mercato che, come dice Orsi, non hanno mai portato finora al raggiungimento della Champions League. Meno critico invece l'ex capitano biancoceleste Vincenzo D'Amico che ha definito la sconfitta contro l'Inter 'confortante': "La Lazio ha giocato bene e ha dimostrato di essere al livello dei nerazzurri". Su una cosa però, i due ex calciatori sono d'accordo: la squadra deve essere più cinica sotto porta, per portare a casa il risultato serve concretezza.

