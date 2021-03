Lazio, serve uno sprint per agganciare la Champions: e i precedenti...

Arrivati al rush finale della Serie A 2020/2021, la zona Champions League è tutta ancora da decidere. L'Inter, in fuga Scudetto, sembra essersi già assicurata un posto nell'Europa che conta. In corsa per tre posti ci sono ben sei squadre: Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma. I biancocelesti di Inzaghi proveranno lo sprint in questo finale di stagione per confermare un posto ai gironi di Champions dopo lo scorso anno. Per farlo però serve un cambio di rotta e di tradizione. I precedenti nelle ultime partire di campionato non sono dalla parte della Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, negli ultimi quattro anni, i biancocelesti non sono mai andati oltre le 5 vittorie nelle ultime undici di Serie A. La media punti più alta (1,81) è quella del 2017/18 quando la Lazio chiuse il campionato al quinto posto. Bisogna invertire la tendenza, iniziando subito dal match di sabato prossimo con lo Spezia.

RENDIMENTO NELLE ULTIME 11 GARE

STAGIONE 2016/17: 5 vittorie, 4 sconfitte, 2 pareggi. Media punti: 1,54. Quinto posto

STAGIONE 2017/18: 5 vittorie, 1 sconfitta, 5 pareggi. Media punti: 1,81. Quinto posto

STAGIONE 2018/19: 5 vittorie, 4 sconfitte, 2 pareggi. Media punti 1,54. Ottavo posto

STAGIONE 2019/20: 5 vittorie, 5 sconfitte, 1 pareggio. Media punti: 1,45. Quarto posto.