Lazio, Shaqiri e Januzaj per l'attacco: l'obiettivo numero uno resta Brandt

RASSEGNA STAMPA - Continua la caccia all'esterno d'attacco. Dopo il ritorno di Felipe Anderson accolto con grande entusiasmo, la Lazio è alla ricerca di almeno un'altra ala offensiva utile al 4-3-3 di Sarri. Una carta in più per la prossima stagione potrebbe essere Raul Moro, ma il mercato dipende dalla cessione di Correa. Il PSG è disposto a offrire 18 milioni più Sarabia ma la trattativa non si sblocca. Sono tre, in questo momento, i nomi caldi per le corsie biancocelesti. L'obiettivo numero uno è Brandt del Borussia Dortmund, ma la valutazione del club giallonero resta di circa 30 milioni. La Lazio spera di arrivare al giocatore con un prestito con diritto di riscatto. Gli alti nomi nella lista di Tare sono quelli di Shaqiri e Januzaj. Lo svizzero è in uscita dal Liverpool dove ha trovato pochissimo spazio e viene valutato circa 12 milioni. L'ex Sunderland e Manchester United invece è un profilo spuntato nelle ultime ore. Può giocare su entrambe le fasce e ha il contratto in scadenza 2022 con la Real Sociedad. L'esterno belga classe '95, autore di 4 gol e 4 assist in 27 presenza in Liga quest'anno, può essere una valida soluzione per le fasce. In settimana è stato ipotizzato inoltre un possibile incontro tra Lotito e Raiola, agente del giocatore.