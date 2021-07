Lazio, Correa e la cessione che non si sblocca: ci sono due problemi

RASSEGNA STAMPA - Il destino del Tucu è tutto da scrivere. Le strade di Joaquin Correa e della Lazio sono destinate a separarsi presto. L'attaccante argentino, fresco di vittoria della Copa America con l'Albiceleste, è arrivato alla fine del suo ciclo nella Capitale dopo tre stagioni. Il numero 11 non è un esterno d'attacco puro nel 4-3-3 di Sarri e la società vorrebbe sacrificarlo per monetizzare e tornare a operare sul mercato. La cessione di Correa rimane in stallo e non si sblocca. Il giocatore piace molto in Francia, al PSG, e in Premier, a Tottenham e Arsenal. La Lazio lo valuta 35 milioni e il club parigino è quello più avanti nella trattativa. L'offerta è di 18 milioni più il cartellino di Sarabia, ma ci sono due problemi: il Tucu non è una priorità per il PSG ed esiste, inoltre, una distanza sulla valutazione dell'esterno spagnolo. La cessione potrebbe restare in stand-by, ma la società biancoceleste ha fretta di chiudere.

Scritto il 18/7/2021