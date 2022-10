Lazio, si candida Marcos Antonio. In Austria può partire la "rimonta" del brasiliano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'uomo più atteso. Prima per le aspettative, ora perché deve emergere. Marcos Antonio non si è ancora preso la Lazio. Dei primi 900 minuti stagionali, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ne ha giocati appena 151. Poco, considerando che è il giocatore che, per filosofia di gioco, è quello che si avvicina di più all'idea di Sarri. Solo ua volta è stato schierato titolare (contro il Verona), e perché c'era Cataldi squalificato. Domani con lo Sturm Graz avrà, con tutta probabilità, una nuova occasione. Il brasiliano deve mettere massa muscolare e i compagni devono adattarsi a lui (più di quanto lui debba fare con i compagni). Serve equilibrio, ma a darlo devono essere anche gli altri dieci, non solo Marcos Antonio.

Acquistato dallo Shakhtar nel febbraio del 2019 per 3,5 milioni di euro, Marcos Antonio nasce trequartista, ma sa giocare anche mezzala e mediano. Ha una buona tecnica e una visione di gioco altrettanto buona. Non ha la veemenza nel contrasto di Leiva, ma riesce comunque a sfruttare la statura per arrivare prima degli altri sul pallone, tenendo alti i ritmi della manovra. Immagina l'azione con qualche mossa d'anticipo. Tutto è calcolato, niente è lasciato al caso. In entrambe le fasi. Domani, se dovesse giocare titolare, sarebbe la prima volta che Sarri lo preferirebbe a Cataldi.

Questo certamente per far respirare il numero 32, ma il tecnico ha dimostrato l'anno scorso che schiera i giocatori solo se convinto. Marcos Antonio avrebbe un'occasione importante. La trasferta austriaca è decisiva per il futuro della squadra in campo internazionale. I 3 punti servirebbero per centrare il primato e, pensando a quanto accaduto l'anno scorso, raggiungere la vetta peserebbe in maniera sensibile non solo per il cammino in Europa League, ma anche per alleggerire il calendario della stagione. Marcos Antonio resta il giocatore più atteso dell'ultima campagna acquisti. Lo è per le aspettative, ma è giunta l'ora di porre fine all'attesa.

