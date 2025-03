Lazio, si lavora al rinnovo di Vecino: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'ufficialità del rinnovo di Mandas fino al 2029 e le ultime notizie riguardanti quello di Marusic, si pensa anche al futuro di Matias Vecino. Il 33enne è stato indisponibile per gran parte della stagione a causa di un serio infortunio muscolare, ma dopo mesi è finalmente tornato e la sua importanza e presenza in campo si è fatta subito sentire. Rientrato in campo appena una settimana fa proprio con il Viktoria Plzen, è partito titolare contro l'Udinese e ha subito servito un assist per la rete di Romagnoli.

Una figura centrale nella Lazio e soprattutto nel centrocampo di Baroni, ecco perché si sta pensando al suo futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'uruguaiano è in scadenza a fine stagione e si sta valutando un accordo annuale con un'eventuale opzione per l'anno successivo.

Dal canto suo, Vecino, insieme alla sua famiglia, è molto felice a Roma e in conferenza ha spiegato che presto ne parlerà con la società.