Lazio, si lavora alla riapertura della trattativa per Fazzini: prima una cessione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La trattativa per Fazzini può riaprirsi. Nelle scorse settimane sembrava tutto fatto per l'arrivo del centroampista alla Lazio, poi le discussioni tra Lotito e Corsi e tutto è andato in standby, con la società biancoceleste che quindi ha virato su Casadei e Belahyane. Fazzini, però, vuole unirsi alla banda di Baroni ed ecco che, come scrive la Gazzetta dello Sport, i contatti tra i club sono ripresi.

Nello specifico, i problemi riguardano la formula con cui si potrebbe arrivare al centrocampista. La Lazio non ha margini di manovra per l'indice di liquidità e aveva proposto un prestito gratuito con obbligo di riscatto, mentre l'Empoli vorrebbe partire da un prestito oneroso e alzare la quotazione di Fazzini a 12 milioni. Tutto, quindi, gira intorno alla formula del prestito e la Lazio potrebbe arginare questo ostacolo con una cessione. In uscita ci sono Basic e Castrovilli, ma non si sono presentati acquirenti ufficiali per nessuno dei due.

Fazzini andrebbe a rinforzare un reparto che ad ora è in piena emergenza: quando venne ceduto Cataldi non fu sostituito, in più Vecino ne avrà per un altro mese e Castrovilli non ha ancora recuperato appieno dai guai fisici e quindi non si è saputo render utile alla causa. Il neo acquisto Ibrahimovic è un trequartista, ma Baroni lo sta studiando per riadattarlo in mediana.