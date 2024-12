Lazio, si soffre ma arrivano i tre punti! I numeri del match

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sfata il tabù. Dopo ben tredici anni, i biancocelesti vincono a Lecce e lo fanno soffrendo, a dimostrazione del fatto che il Via del Mare, nonostante il passare del tempo, si dimostra sempre uno stadio difficile. Ciò che conta però è comunque la vittoria, specialmente dopo la disfatta contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, contro il Lecce è arrivato il decimo successo in trasferta in un singolo anno solare di Serie A per la terza volta nella sua storia dopo il 2017 e il 2023. I tre punti sono arrivati con la rete di Castellanos su rigore allo scadere del primo tempo e con quella di Marusic all'87: l'argentino è così arrivato a partecipare ad otto reti in questa Serie A (7 gol e 1 assist), già una in più di quelle della scorsa stagione, Marusic invece non segnava in trasferta in Serie A dal 10 aprile 2022, nella gara contro il Genoa. Inoltre, quella contro il Lecce è la sua prima rete da subentrato in questa competizione.