Lazio, si vola sulle ali: gli esterni ritrovano il gol e Sarri...

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a segnare con i suoi esterni offensivi. Nella gara contro l' Inter vinta per 3-1, Immobile non ha segnato ma ci hanno pensato Felipe Anderson e Pedro. Per entrambi è stato il primo gol stagionale. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, guardando alle statistiche della scorsa stagione, quando lo spagnolo realizzò nove reti e il brasiliano sei, si può vedere che i 15 centri sono pari al 20% dei gol della Lazio che chiuse con 77 centri. Nella sfida contro la squadra di Inzaghi, oltre ai gol realizzati, i due sono stati tra i migliori rendendo finalmente al loro livello. Pedro si era infortunato nel precampionato e non è ancora al top della forma ma la prestazione di venerdì è un ottimo biglietto da visita. Per il brasiliano dopo la prova opaca contro il Torino si era parlato della consueta discontinuità contro l'Inter ha disputato un ottima prova rispolverando la velocità di esecuzione che esalta il suo repertorio. La fantasia e la velocità dei due esterni uniti alla qualità di Luis Alberto hanno risolto la gara contro l'Inter. Questi tre elementi della rosa posso dare imprevedibilità alla manovra di Sarri e aiutare la Lazio a vincere le partite più complicate. Non va poi dimenticato Zaccagni e i giovani Cancellieri e Luka Romero: gli esterni sono una risorsa preziosa e Sarri se li tiene stretti.