Lazio, spazio alla fantasia: Tudor si affida a Luis Alberto e Felipe Anderson

RASSEGNA STAMPA- Dopo le vittorie contro Salernitana e Genoa, la Lazio è rientrata nella corsa europea. I biancocelesti, anche grazie alle giocate di Felipe Andersone e Luis Alberto, stanno risalendo in classifica. Il primo ha comunicato che a fine stagione andrà via direzione Palmeiras, il secondo deve ancora definire il suo futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano e il Mago si stanno impegnando per aiutare la Lazio a chiudere al meglio la stagione.

Mister Tudor si augura che possano continuare ad aiutarlo in questo segmento finale. Il tecnico croato vuole provare a ribaltare il risultato contro la Juve in Coppa Italia. Per farlo si affiderà ancora all'estro e ai colpi di classe di Felipe e Luis. Il brasiliano ha firmato la doppietta contro la Salernitana, mentre lo spagnolo aveva servito un assist. Contro il Genoa, Felipe ha dato il via all'azione e Luis l'ha messa in rete.

Dopo 33 giornate, il brasiliano ha collezionato 5 gol e 6 assist, mentre il Mago 5 reti e 7 assist. Tudor sta lavorando per avere una Lazio intensa e propositiva. In attesa che Immobile e Castellanos tornino a gonfiare la rete, la Lazio si affida ai colpi del 10 e del 7.

