Lazio, Stankovic: “Milinkovic – Matic? Derby interessante, ma se…”

RASSEGNA STAMPA – Così come la Lazio, anche la Roma è al lavoro per rinforzare la propria rosa. In attesa dell’apertura della finestra di mercato, i giallorossi possono gioire per l’arrivo di Matic. Il loro primo colpo. L’ex Manchester United sarà il rinforzo a centrocampo per la squadra di Mourinho. A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex biancoceleste Dejan Stankovic si è espresso in merito a un eventuale duello tra Matic e Sergej Milinkovic Savic qualora dovesse restare alla Lazio. Queste le sue parole: “Sono molto amici, sarà una sfida da non perdere”. In attesa di capire se potrà esserci in futuro questo derby, il tecnico della Stella Rossa ha ricordato quanto questa sia una partita particolare che esula da tutte le altre. Avendo vissuto quello di Belgrado, di Milano e della Capitale ha rivelato senza alcun dubbio che quest’ultimo è quello maggiormente sentito.

