Lazio, stop lungo per Vecino: switch in lista con Basic? Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Centrocampo sotto stress, senza Vecino per quasi due mesi ancora di più. Guendouzi e Rovella sono soli, costretti a giocarle tutte se non lasciando spazio talvolta a Dele-Bashiru, in crescita. C'è anche Castrovilli, che però fin qui ha giocato pochissimo e sembra avere già un piede fuori dalla Lazio. Baroni ora ha bisogno di un aiuto, la società ci sta pensando.

E non si parla solo di mercato. L'ultima idea, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è quella del possibile reintegro di Basic in lista, attualmente fuori rosa. Al momento, però, uno switch è difficile, se non impossibile. Anche a novembre era stata scartata un'ipotesi del genere dopo l'operazione al menisco di Castrovilli. Non resta, quindi, che aspettare l'apertura della sessione di calciomercato a gennaio per uno o più rinforzi.