Lazio, Strakosha e Tare a colloquio: in ballo c'è anche il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - Domani arriverà allo Stadio Olimpico la Fiorentina. La Lazio è in ritiro e si prepara al meglio per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nell'allenamento di ieri Strakosha è stato preso da parte dal ds Tare. I due hanno avuto un confronto di 10 minuti prima di rientrare negli spogliatoi nel quale potrebbero aver parlato anche di affari. D'altronde il portiere biancoceleste ha il contratto in scadenza nel 2022 e settimane fa i contatti tra la dirigenza e il suo agente erano stati riavviati. Che non sia arrivata l'ora di iniziare a pensare al prolungamento dell'accordo? Strakosha nel frattempo punta a dare il meglio di sé e aspetta a una chiamata per fare il punto della situazione.