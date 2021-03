Lazio, Strakosha è tornato e chiede spazio: la situazione

È tornato a disposizione Thomas Strakosha. L'infortunio al ginocchio destro è superato, e ora il portiere albanese, (tornato in panchina con Bayern e Bologna) chiede spazio a Inzaghi. Il suo mantra, come spesso scrive nei suoi post su Instagram, è “NEVER GIVE UP”, cioè mai arrendersi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, questa è forse la sua stagione più complicata da quando indossa biancoceleste. Con l'arrivo di Reina, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Strakosha dopo le prime partite stagionali e il Covid ha perso il posto da titolare. Il portiere spagnolo gli è stato preferito da Inzaghi per esperienza e per capacità di gestione del pallone nella fase di possesso.

FUTURO – Ora però Strakosha è tornato e reclama spazio. La volontà della Lazio e di Inzaghi sembra spingere verso un tentativo di rilancio del portiere albanese, magari con la Juve, con il Crotone o con il Bayern Monaco. Bisogna valorizzare il calciatore, in scadenza di contratto nel 2022, specie se la volontà della società è quella di non puntare su di lui per il futuro. Molto però, passerà proprio nelle mani, e nelle parate di Strakosha.

