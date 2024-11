Lazio, Taty e Pedro superano sé stessi: la cura Baroni significa rinascita

La Lazio diverte e si diverte. Spesso e volentieri, quando lo fa, parla spagnolo. Pedro e Castellanos sono tra i più importanti trascinatori di questa squadra e Como è stata un po' la loro gara. Era ciò che serviva per accantonare definitivamente lo scetticismo iniziale e riscattare la passata stagione. Infatti, stando a quanto riporta Il Messaggero, in questo primo quarto di annata i due hanno già superato i propri numeri della passata stagione. Già solo per quanto riguarda i gol, il classe ‘87 chiuse con 3 gol (a Cagliari, Celtic e Feyenoord) e il Taty con 6 (3 al Frosinone, 2 alla Juve, 1 con l’Atalanta). Nella stagione 2024/25, invece, il ritmo è più incalzante. Pedro a Como ha giocato la sua quarta da titolare su 13 gare, soltanto la prima dall’inizio in Serie A. In 420 minuti stagionali ha già segnato 5 reti: una ogni 84’, è la miglior media-gol della rosa. L’argentino invece ha siglato 7 reti in 916 minuti, una ogni 130’, trovando anche la quarta doppietta in Italia. Entrambi parlano spagnolo, entrambi uomini copertina che sta brillando in zona offensiva e così altrettanto, di riflesso, i suoi interpreti.