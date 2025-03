Lazio, Tavares torna a Formello: gestione e recupero in vista del Torino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la preoccupazione, ora la Lazio si concentra sulla gestione di Nuno Tavares. Il terzino ha lasciato il ritiro della Nazionale portoghese dopo che i medici lo hanno giudicato "non idoneo" per le sfide di Nations League contro la Danimarca e, come fa sapere il Corriere dello Sport, oggi farà ritorno a Formello, dove seguirà un protocollo specifico per recuperare dall'affaticamento muscolare accusato nel riscaldamento a Bologna.

Domenica scorsa, Baroni lo aveva inizialmente schierato titolare, salvo poi sostituirlo all'ultimo minuto con Marusic, anche lui non al meglio. La Lazio ha tirato un sospiro di sollievo nel sapere che il giocatore non è stato forzato in Nazionale, evitando il rischio di aggravare il problema. Ora si procederà con prudenza, monitorando i fastidi all’adduttore e valutando un possibile rientro per il match contro il Torino, in programma lunedì 31 marzo.

Tavares ha faticato a dare continuità alle presenze nelle ultime settimane: ha giocato le due sfide europee contro il Viktoria Plzen, ma è rimasto a riposo contro l’Udinese e si è fermato a Bologna. La Lazio ora lavora per averlo a disposizione al più presto, evitando però qualsiasi ricaduta.