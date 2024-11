Lazio, tocca a Pellegrini: mai così centrale nella squadra

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lo stop di Tavares è confermato, ma ciò che non è certo sono le partite che salterà. Se questo non preoccupa, però, è anche merito di Luca Pellegrini. Il terzino non solo sta trovando spazio, ma sta anche ampiamente dimostrando di meritarlo. Da quando è arrivato in biancoceleste, nel gennaio 2023, non è mai stato così centrale nella squadra come ora.

Che parta titolare o subentri a partita in corso, in questa stagione Pellegrini non ha mai sfigurato. Come ricorda il Corriere dello Sport, basti pensare alla gara contro il Porto, in cui ha giocato solo una manciata di minuti nel finale ma tra interventi in scivolata e recuperi ha mantenuto il vantaggio, poi trasformato in vittoria da Pedro. Oppure da considerare anche la partita contro il Cagliari, con la punizione che ha portato prima all'errore di Scuffet e poi al gol di Dia e al rigore procurato e poi trasformato da Zaccagni.

Anche le motivazioni stanno facendo la differenza: domenica Pellegrini arriverà a 11 presenze stagionali. La continuità ha fatto la differenza in Europa League e ora ha la possibilità di averla per almeno altre tre partite consecutive (Bologna, Ludogorets, Parma) nell'attesa che Tavares rientri dall'infortunio.