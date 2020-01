Lazio, torta e vittoria per Lulic: la squadra a cena per festeggiare il suo compleanno - FT

Come antipasto, cinque gol. A seguire gli è stata messa sul piatto l'undicesima vittoria consecutiva e per dessert ecco la torta, con tanto di cartolina da Riyad. Questi sono stati i regali ricevuti da Senad Lulic nel giorno del suo compleanno. Giorno che, vista la squalifica, ha vissuto in totale serenità osservando la sua Lazio strapazzare la Sampdoria. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo la partita tutta la squadra si è ritrovata a cena in un ristorante vicino Formello per festeggiare i 34 anni del bosniaco. A fine serata non poteva mancare la torta: “Auguri capitano”, la scritta, mentre a fare da sfondo c'era la foto - in pasta di zucchero - dell'ultimo trionfo in Supercoppa Italiana. Dolcissimi ricordi in una dolcissima giornata. Si torna subito al lavoro, però, tra Napoli e derby anche quella di Lulic sarà una settimana impegnativa.