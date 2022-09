Lazio, tutti agli ordini di Capitan Immobile: è il giorno del riscatto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni difficili questi in casa Lazio. L’umore non è alle stelle come le settimane scorse dopo le due vittorie contro Feyenoord e Verona, giovedì i biancocelesti si sono lasciati travolgere dai danesi senza reagire. Ha provato a spiegare cosa sia successo Ciro Immobile, ci ha messo la faccia in qualità di Capitano. Le parole però lasciano il tempo che trovano, ora servono i fatti. Li pretende Maurizio Sarri alla luce dell'impegno e del lavoro che sta facendo, ma anche i tifosi che sono sempre pronti a sostenere i propri beniamini malgrado le delusioni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è ancora una volta Ciro "Il grande" a farsi carico della squadra e cercare di riportarla sulla retta via. Nell’immediato post partita di giovedì ha cercato di giustificare quanto accaduto, poche parole però solo tanto rammarico e rabbia. Il bomber si sta sacrificando più di tutti a livello di gioco, non è servito come prima e di conseguenza le occasioni da gol sono sempre meno frequenti. Le statistiche certificano che lo scorso anno era messo in condizioni migliori, 15 tiri nello specchio dall’inizio della stagione attuale contro i 26 di quella passata. Deve fare un po’ più di fatica, ma nessun problema per lui. Da sempre al servizio dei compagni, non ha intenzione di tirarsi indietro. È un capitano h24, dentro e fuori dal campo e oggi, come sempre, si farà nuovamente carico della squadra per trascinarla verso un finale migliore di quello che hanno vissuto in Danimarca. Oggi è il giorno del riscatto.