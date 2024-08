Lazio, tutti per Castellanos: Baroni l'ha scelto, guiderà l'attacco all'esordio

RASSEGNA STAMPA - Almeno alla prima non ci sarà ballottaggio. Tutti agli ordini del Taty Castellanos: sarà lui a guidare l'attacco della Lazio all'esordio in Serie A contro il Venezia. Sulla fascia da una parte si muoverà Noslin (ieri testato a destra da Baroni), mentre Dia partirà dalla panchina. Con loro due l'argentino si giocherà il posto durante la stagione, come riporta Il Corriere dello Sport.

Tutto l'ambiente biancoceleste si aspetta risposte diverse dal nuovo numero 11 rispetto alla scorsa stagione. C'è bisogno di più cattiveria e di un incremento dei numeri, soprattutto in fase realizzativa. La partenza di Immobile (che giocherà questa sera allo stesso orario contro l'Antalyaspor) gli ha tolto tante pressioni. L'arrivo di Dia, invece, lo costringe a fare bene fin da subito per rimanere al centro del tridente. Baroni punta sul Taty, lui dovrà rispondere sul campo.