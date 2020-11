Lazio - Udinese, c'è Strakosha tra i pali quaranta giorni dopo

LAZIO-UDINESE, STRAKOSHA - Dal 20 ottobre al 29 novembre, quaranta giorni e finalmente la Lazio riabbraccia Thomas Strakosha. Ci sarà lui in porta contro l'Udinese, di nuovo, dopo un'assenza lunghissima che l'ha tenuto lontano dai campi e ha dato a Reina la possibilità di prendere confidenza con i pali biancocelesti. Di certo lo spagnolo non ha fatto sentire la mancanza dell'albanese, si è comportato benissimo, come fosse un titolare. Ma Inzaghi l'ha sempre ricordato: è Strakosha il primo portiere della Lazio. L'ultima volta è stata contro il Dortmund all'esordio in Champions, oggi torna e, come riporta la rassegna di Radiosei, lo fa dopo più di un mese passato prima con il dramma della positività al Coronavirus e poi spingendo per tornare più in fretta possibile. Guiderà la difesa contro l'Udinese, dovrà dimostrarsi ancora all'altezza e riprendersi con decisione il posto da titolare.

