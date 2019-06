Lazio, un nuovo centrocampo per Inzaghi: il gioco delle coppie

Sta nascendo la nuova Lazio che nella prossima stagione proverà l'assalto alla Champions League. Una squadra che non verrà rivoluzionata, ma avrà un'impostazione diversa, soprattutto a centrocampo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei potrebbe partire MIlinkovic ed entrare Yazici, in ogni caso l'uscita del serbo provocherebbe inevitabilmente uno scossone. Inzaghi ha però due punti fermi che sono Leiva e Luis Alberto: saranno loro i fedelissimi, i punti di forza del nuovo corso.

ESTERNI - Sulle fasce la Lazio si rinforzerà notevolmente. La società sta lavorando sia destra che a sinistra. Lazzari potrebbe formare la prima coppia con Marusic, Jony la seconda con Lulic. A questi ultimi va aggiunto poi Lukaku che verrà testato ad Auronzo. I biancocelesti puntano ancora su di lui, ma si aspettano un segnale di risveglio.

CENTRALI - Abbiamo già detto di Luis Alberto e Leiva, il terzetto potrebbe essere completato da Yazici. In realtà qualche dubbio c'è nella coesistenza di due mezzali così offensive, ma Parolo è sempre pronto a correre in aiuto al posto del turco al quale va concesso anche un periodo di adattamento. Per Berisha vale lo stesso discorso di Lukaku: Tare non ha mai smesso di credere in lui, e Auronzo sarà una tappa decisiva dopo il calvario della scorsa stagione. Cataldi, che attende il rinnovo, parte alle spalle di Leiva con Badelj che dovrebbe partire. In questo caso non è escluso l'inserimento di un altro mediano.

