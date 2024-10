Lazio, Vecino è un'arma letale: impressionante la statistica da subentrante

TUTTOmercatoWEB.com

Come ha spesso detto e ribadito il tecnico Marco Baroni, la forza di questa Lazio è l'impiego completo di tutti i giocatori, sia di quelli considerati titolari che di quelli in panchina, tutti in campo con la stessa voglia e la stessa determinazione. E stando a vedere le gare dei biancocelesti in questa prima parte di stagione, non si può certo dire il contrario. Anzi, spesso chi risolve il match è proprio chi subentra dalla panchina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti rivela una statistica importante: con il gol contro il Genoa, Vecino ha segnato la sua quinta rete in stagione da subentrato. Nelle ultime due, solo Okafor e Niang hanno fatto meglio (6 gol). Ma l'annata è ancora lunga...