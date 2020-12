Lazio - Verona, il cecchino Immobile sfida la miglior difesa della Serie A: tutte le statistiche

Sarà Lazio - Hellas Verona l'anticipo del sabato sera di Serie A per l'11ª giornata. I biancocelesti vogliono i 3 punti e si affideranno al solito Immobile, dall'inizio o dalla panchina, per scardinare una delle difese più battute dal bomber partenopeo. Bilancio positivo per i capitolini contro gli scaligeri e per Inzaghi contro Juric, con i due tecnici che si affronteranno per la 7ª volta. Di seguito tutte le statistiche dell'incontro.

- Sono 63 i precedenti totali tra Lazio e Hellas Verona, con un bilancio positivo per i biancocelesti: 25 le vittorie, 20 i pareggi e 18 le sconfitte. In totali i gol segnati dai capitolini sono 97 mentre sono 72 le reti subite.

- Di queste sfide, 46 sono quelle disputate in Serie A, con un vantaggio di 18 vittorie dei biancocelesti contro le 11 degli scaligeri. All'Olimpico la Lazio conta 13 successi e solo 2 sconfitte, mentre i pareggi sono 8.

- Nel bilancio tra i due tecnici Simone Inzaghi è imbattuto: in 6 confronti si registrano 4 vittorie e due pareggi per il tecnico piacentino.

- Contro il Verona, incontrato 4 volte in totale, Inzaghi ha vinto 3 volte e pareggiato 1.

- Il bomber del confronto è Ciro Immobile con 7 reti all'attivo, seguito da Crespo a 5 e Toni, Zigoni e Chinaglia a 4.

- Il Verona è la seconda vittima più colpita da Immobile in carriera con 11 reti, preceduto solo dalla Sampdoria trafitta 13 volte. Contro i veneti il bomber partenopeo ha siglato due doppiette e una tripletta con la maglia biancoceleste.

- Si incontreranno una delle squadre meno fallose della Serie A, la Lazio, con una media di 12,8 interventi fallosi a partita e una delle più fallose, il Verona, con una media di 16,3 a partita. Nonostante questo i biancocelesti restano i più sanzionati del campionato con 29 cartellini gialli e 1 rosso.

- Il Verona, insieme alla Juventus, presenta la miglior difesa del campionato con solo 8 gol subiti.

- Nel confronto tra le due squadre la Lazio ha una media superiore a partita per gol fatti (1.6 vs 1.3), gol subiti (1.7 vs 0.8), assist (1 vs 0.6) e percentuale di passaggi riusciti (82% vs 76%). Il Verona invece fa più tiri totali (10.8 vs 10), tiri in porta (5.4 vs 5), azioni di attacco (36.1 vs 33.6) e dribbling (8.6 vs 7.4).

- L'Hellas Verona è la migliore squadra della Serie A per recuperi a partita con una media di 55.2, mentre la Lazio è al 10° posto con 43.8.

- Mohamed Fares da una parte e Davide Faraoni dall'altra sono i due ex dell'incontro.

