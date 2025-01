Lazio, vigilia d'Europa League: obiettivo qualificazione e primo posto

RASSEGNA STAMPA - Riprende il cammino in Europa e la Lazio torna a giocare da prima della classe. Dall'inizio della competizione, la squadra di Baroni ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio e, a quota 16 punti, condivide il primato con l'Athletic Bilbao che scenderà in campo stasera contro il Besiktas di Immobile. Domani sera all'Olimpico, dunque, per rimanere in vetta la Lazio saprà già cosa fare sulla base del risultato degli spagnoli. A prescindere, tre punti contro la Real Sociedad darebbero la corsia preferenziale per il primato, considerando la miglior differenza reti rispetto all'Athletic. Vetta a parte, la qualificazione si archivierebbe con un solo punto.

Nessun calcolo, Baroni vuole la qualificazione subito con i tre punti. La difesa è decimata e dovrà stringere i denti, ma in attacco ci si affiderà ai soliti, con una staffetta Pedro-Tchaouna, sempre titolari nelle partite precedenti. Il tecncio vuole scendere in campo con la formazione migliore e, a parte Mandas in porta, potrebbe essere quella che ha battuto il Napoli al Maradona.