Lazio Women, a Milano serve l'impresa: l'andata terminò in goleada

La Lazio Women fa visita al Milan, un ostacolo enorme soprattutto ripensando a quanto accaduto nella gara d'andata. Le rossonere, lo scorso 11 settembre, passeggiarono al Fersini vincendo 8 a 1. Fu una partita senza storia fin dai primi minuti, un ko pesantissimo che cominciò a far scricchiolare la panchina di Carolina Morace, poi esonerata a inizio ottobre. Catini, promosso dalla Primavera femminile, tornerà in panchina dopo aver scontato un doppio turno di squalifica contro Sampdoria e Inter. Alle biancocelesti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, servirà praticamente un'impresa per tornare a casa con un risultato positivo. Il Milan è quarto e proverà ad agganciare Roma e Sassuolo a 31, la Lazio ha invece un passo che al momento non permette di sperare.

BOTTINO - Una vittoria in 13 giornate per la Lazio Women, che ha ottenuto l'unica gioia il 4 dicembre scorso contro il Verona. A questa velocità la salvezza è praticamente impossibile. Vanno superare due squadre per non scendere in B: Napoli ed Empoli, rispettivamente a 8 e 12 punti, le più vicine. Out Falloni per un risentimento muscolare, la sua maglia la prenderà Groff. Per lei si tratterebbe dell'esordio in biancoceleste: farebbe coppia al centro della difesa a quattro con Foerdos. Per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella dell'ultima partita: fischio d'inizio alle 12.30.

